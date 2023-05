Tragedia alla stazione: 22enne si getta sotto il treno

E’ morto a 22 anni investito da un treno in corsa nel primo binario della stazione di Cesena. Tutto lascia pensare che si sia trattato di un suicidio, ma ci sono ancora accertamenti in corso da parte della Polizia Ferroviaria. L’incidente è avvenuto venerdì sera intorno alle 20.30. Sembra che il giovane abbia atteso il passaggio di un convoglio per poi buttarsi nei binari. Per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta la Polfer che ha transennato la stazione e ha fermato i treni. Otto treni regionali sono stati interessati da cancellazioni e ritardi.