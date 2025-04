Tragedia del ponte Zingone, domani la commemorazione

Domani, 1 maggio, alle 11, si terrà a Monte Castello di Mercato Saraceno, la commemorazione della tragedia del ponte Zingone: durante i lavori di getto del calcestruzzo, a seguito del crollo delle impalcature, perirono 19 operai provenienti dai comuni di Mercato, Sogliano, Sant’Agata Feltria e Sarsina. Sono trascorsi 77 anni da quella tragedia sul luogo di lavoro, la più grave del secondo dopoguerra, che avvenne nel pomeriggio del 30 aprile 1948. Le impalcature di sostegno dell’imponente ponte in costruzione, improvvisamente crollarono, assieme a tutto il carico umano, sotto il peso di cemento, macerie e ferraglie finendo nel fiume Savio. Il bilancio fu tragico, alla vista di quella scena apocalittica lo strazio non solo dei parenti fu indescrivibile. Il caso più impressionante fu quello del quindicenne Giuseppe Angeloni, ai suoi primi giorni di lavoro sul ponte, rimase incastrato fra due longheroni di ferro dell’armatura che gli compressero la cassa toracica. La sua straziante agonia durò più di due ore, senza che nessuno potesse liberarlo da quella stretta mortale. Alle 10 la santa messa alla chiesa di Montecastello, poi alle 11 un corteo con le autorità e cittadini e la banda Santa Cecilia di Bagno si porterà presso il monumento in via Primo Maggio per la cerimonia ufficiale e deposizione delle corone di alloro. Interverranno Giovanni Paglia assessore regionale alle politiche abitative, giovanili e lavoro, Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, Annamaria Nardi, presidente Anmil, i sindaci e dei rappresentanti sindacali dei territori coinvolti. Denominato in origine ’Ponte sul Savio’, poi ponte dello Zingone, fu costruito nel 1913-1914 e inaugurato nell’agosto 1915; alto 40 metri circa sul livello del fiume Savio presenta una grande arcata in cemento armato con 62 metri di corda; un’opera ritenuta un capolavoro di ingegneria per quei tempi e dopo la ricostruzione nel dopoguerra venne inaugurato nell’anno santo del 1950.

Edoardo Turci