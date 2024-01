Tragedia nella notte a Martorano. Schianto in auto, muore un 30enne

I vigili del fuoco che nel buio della notte tra venerdì e sabato si facevano largo tra le lamiere della Ford Fiesta finita fuori strada in via Torino, a Martorano, hanno trovato un seggiolino per bambini e due peluche, compreso un grande e allegro Winnie The Pooh pronto a farsi stringere in caldi abbracci. Ma gli abbracci di un peluche non contano, se non c’è più un papà a metterci prima di tutto i suoi. Angelo Bergamasco quest’anno avrebbe compiuto trent’anni e avrebbe continuato a fare il papà, se venerdì sera l’auto che guidava non fosse uscita di strada sull’asfalto bagnato, terminando la sua corsa contro un albero. La dinamica dei fatti che hanno causato la tragedia è ancora al vaglio degli uomini della polizia locale di Cesena, intervenuti per occuparsi dei rilievi, ma dai primi riscontri sembrerebbe che nessun altro veicolo sia stato coinvolto nell’incidente. L’orario indicativo dell’urto è stimato intorno alle 22.30, ma nessuno avrebbe assistito direttamente a quanto accaduto. Bergamasco era l’unico a bordo e stava percorrendo la via Torino da Martorano verso Pievesestina. Appena diramato l’allarme, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che però purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente. La notizia della tragedia si è diffusa in fretta, commuovendo la comunità.

"Angelo aveva lavorato con noi nei primi tempi dopo l’apertura del locale - lo ricordano affranti da America Graffiti – Lo avevamo visto crescere e maturare. Era una brava persona, un bravo padre e un bravo compagno. Viveva per la sua famiglia. Anche se il rapporto di lavoro si era interrotto, tante volte era venuto a trovarci, trascorrendo momenti sereni e all’insegna dell’allegria insieme ai suoi cari". Gli stessi ricordi sono quelli lasciati tra i tavoli del Mapicò di Cesenatico, altro locale presso il quale aveva trovato impiego Bergamasco: "Insieme abbiamo trascorso tante bellissime giornate. E’ impossibile dimenticare la sua allegria e la sua gioia di vivere. Veniva ancora a trovarci e abbiamo sempre continuato a considerarlo uno di noi". Dopo gli anni nel mondo dei pubblici esercizi era passato ad altri impieghi, dalle catene alimentari a quelle dei piccoli e grandi elettrodomestici.