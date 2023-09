Tragedia a San Mauro a Mare, turista muore mentre fa il bagno davanti al Bagno Delio

San Mauro a Mare (Forlì Cesena), 14 settembre 2023 – Tragedia in mattinata nelle acque di San Mauro a Mare sulla costa cesenate. Poco dopo le 10 un turista di circa 70 anni, residente nel nord Italia, mentre stava facendo il bagno nello specchio d'acqua davanti al Bagno Delio, si è improvvisamente accasciato, colpito da un malore. Immediato l'intervento dei bagnini di salvataggio in servizio in quel tratto di costa.

L'uomo è stato riportato a riva, dove gli sono state subito praticate tutte le manovre salva-vita come la respirazione artificiale e il messaggio cardiaco. Mentre nel giro di pochi minuti è sopraggiunto anche il personale del 118 con ambulanza, si tentato anche di rianimare il 70enne con il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare.