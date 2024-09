Tragico schianto all’incrocio. Muore una donna di 62 anni

L’auto con le ruote all’aria si vede da lontano, oltre le transenne che chiudono la strada bagnata dalla pioggia. Intorno ci sono i mezzi della polizia locale, il camion dei vigili del fuoco e, purtroppo, ancora un telo bianco. E’ un periodo nero per le strade cesenati che ieri mattina intorno alle 11 hanno registrato una nuova vittima, rimasta coinvolta in un incidente che si è verificato all’altezza dell’intersezione tra le vie San Giorgio e Pozzo in corrispondenza della frazione di Bagnile. La vittima, Laura Galassi, nata Ravenna nel 1962 e residente a Montaletto, era alla guida di una Volkswagen Polo e dai primi riscontri pare stesse procedendo in direzione di San Giorgio. L’esatta ricostruzione di quanto accaduto è in ogni caso ancora da appurare da parte delle forze dell’ordine che stanno lavorando ai rilievi dell’incidente. Ciò che è parso chiaro fin da subito è il fatto che in corrispondenza dell’intersezione la vettura condotta dalla vittima è entrata in contatto con una Renault Captur alla cui guida c’era un ventenne di Savignano. In seguito allo scontro, la Polo si è ribaltata, finendo sul ciglio della strada con le ruote all’aria, a fianco della Captur.

La situazione è immediatamente parsa gravissima, tanto che la chiamata dei soccorsi è stata immediata. I sanitari del 118 corsi sul posto purtroppo però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Anche il giovane conducente dell’altro veicolo è stato visitato dal personale medico: fortemente scosso per l’accaduto, dopo essersi messo a disposizione delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente, ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini per essere sottoposto ad accertamenti. A Bagnile sono intervenuti pure i vigili del fuoco di Cesena, mentre le pattuglie della polizia locale si sono messe al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e per rimettere in sicurezza la carreggiata, che durante le operazioni di soccorso è stata provvisoriamente chiusa al traffico. La vittima abitava a poca distanza dal luogo iun cui si è verificato l’incidente: la frazione cervese di Montaletto è in effetti confinante col territorio comunale di Cesena. Era stata un volto noto del territorio, fin da quando, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, aveva svolto le mansioni di segretaria nell’emittente cervese Radio Incontro. Era stata sposata con Antonio Ravegnini, ex dj e attuale gestore del circolo La Torre a San Mauro in Valle, con il quale aveva avuto un figlio.

re.ce.