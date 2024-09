Trail tra natura e storia. Si sale sul Colle di Corzano

La Polisportiva San Pietro di San Piero in Bagno sale sul Colle. Si tratta di quello di Corzano, che svetta a quota 700 metri circa, appena ad ovest dell’abitato di San Piero in Bagno e che domenica 15 settembre vedrà sfilare i partecipanti al Corzano Trail. Dunque, ancora un evento sportivo organizzato dalla Polisportiva sampierana, società affiliata al Comitato cesenate del Csi (Centro sportivo italiano), che in questa estate ha già messo in cammino e in corsa altre importanti iniziative, quali il Trail di Castel d’Alfero, manifestazione non competitiva svoltasi il 4 agosto e il Verghereto Trail, competitiva, che ha avuto luogo il 17 agosto.

Ora, per settembre, la Polisportiva San Pietro, guidata dalla presidente Daniela Balzoni, ha messo in calendario il Corzano Trail per domenica 15, con ritrovo alle 7,30 (partenza ore 9,15), in piazza Martiri 25 Luglio 1944, a San Piero. Come negli altri Trail della Polisportiva, la manifestazione prevede sia la corsa, lunga 13,4 chilometri, che la camminata, lunga 7,3 chilometri. Il percorso toccherà, in entrambi i casi, le località di Corzano, Paganico, Pian Treggio, Savini, con ritorno e arrivo a San Piero. Un suggestivo itinerario che permetterà ai partecipanti, altresì, di immergersi nella natura e nella storia del territorio. Per informazioni sul Corzano Trail 2024, curato dalla Polisportiva San Pietro, in collaborazione con Avis (Associazione volontari italiani sangue) di San Piero, dal Verghereto Trail, l’Alfero Running e dal Csi Cesena, è possibile rivolgersi a Mirco (cellulare 3393803250); email polisportivasanpietroasd@gmail.com gi. mo.