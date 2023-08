Tramonto Divino, degustazioni doc e l’Artusi 45

di Giacomo Mascellani

Tramonto Divino oggi fa tappa a Cesenatico in piazza Spose dei Marinai. Nel grande spazio sul molo di Ponente affacciato sul mare, con lo sfondo dei capanni da pesca che rende unica questa cartolina, alle 19.30 si aprirà la grande kermesse, in cui saranno protagoniste le etichette delle cantine delle colline forlivesi e cesenati, i cui vini migliori saranno premiati durante la serata.

Ci sarà un doppio ospite d’onore, con le bollicine emiliane di Lambrusco e Pignoletto, a cui farà da contraltare una vasta selezione di vini internazionali premiati al Concorso mondiale di Bruxelles per un totale di 400 etichette in libera degustazione, servite e raccontate dai sommelier di Ais Emilia e Romagna. In abbinamento ai vini, c’è la proposta gourmet dello chef Omar Casali del ’Marè’ in rappresentanza dell’Associazione CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi, che duetterà con la maestra di cucina Carla Brigliadori. Completano la proposta gli assaggi di prodotti Dop e Igp regionali, serviti dagli allievi e dai docenti dell’istituto Pellegrino Artusi di Forlimpopoli e dello Ial di Cesenatico, coordinati dagli chef Silvia Marchiani e Massimo Gaiani, e dal maître Stefano Buda.

In degustazione ai banchi d’assaggio ci saranno parmigiano reggiano Dop, mortadella bologna Igp, salumi piacentini (coppa, pancetta, salame) Dop, prosciutto di Modena Dop; piadina romagnola Igp, aceto balsamico tradizionale di Modena Dop e aceto balsamico di Modena Igp, squacquerone di Romagna Dop, formaggi romagnoli, olio extra vergine di oliva di Brisighella Dop, pesca e nettarina di Romagna Igp.

A 203 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi, la proposta di Omar Casali è la ’Ricetta Artusi numero 45’, i malfattini risottati, con patate di Bologna Dop trifolate alle erbe aromatiche, squacquerone di Romagna Dop, scalogno di Romagna Igp e ragù alle cozze di Romagna. Riservato a winelover italiani e stranieri, gastronauti e addetti ai lavori.

’Tramonto Divino’ ospita un nutrito gruppo di persone da città gemellate di Svizzera, Belgio, Francia e Germania, per un’esperienza irripetibile dei grandi vini e dei prodotti certificati dell’Emilia Romagna. In cabina di regia ci sono l’Enoteca Regionale, l’assessorato regionale all’Agricoltura, Unioncamere Emilia-Romagna, Apt e Agenzia PrimaPagina di Cesena insieme alle Ais di Emilia e Romagna. Partner sono l’Associazione CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi, Casa Artusi. I partecipanti devono pagare 25 euro (20 per i soci Ais), che comprende la degustazione dei vini, le proposte food, sia servite in purezza che preparate dagli chef e la guida "Emilia Romagna da Bere e da Mangiare.