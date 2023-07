Tramonto Divino unione perfetta fra cibi e calici

di Giacomo Mascellani

Nella cornice unica del Capanno sul mare di Cesenatico, è stata presentata l’edizione 2023 di ’Tramonto Divino’, la manifestazione che da 18 anni sposa magistralmente vini e cibi a qualità certificata, cultura enogastronomica e turismo dell’Emilia-Romagna. Sui banchi d’assaggio protagonisti saranno una generosa selezione dei 44 prodotti Dop e Igp, abbinati a 30 tipologie di vini a denominazioni fra Doc, Docg e Igt per complessive circa mille etichette. Ad accompagnare le serate la guida ’Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’’ fresca di stampa, insieme alla novità di un’App dedicata per consultare ogni informazione enogastronomica sul proprio telefonino.

Martedì sera sono intervenuti il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, l’assessore regionale Alessio Mammi, Davide Frascari, presidente di Enoteca Regionale Emilia-Romagna, Luca Manfredi e Adolfo Treggiari presidenti Ais Emilia e Romagna, Laila Tentoni presidente di Casa Artusi, Omar Casali di CheftoChef.

La prima tappa del roadshow è il 21 luglio a Cervia con il Craft Gin Summer Fest, un’anteprima dedicata ai gin artigianali in matrimonio creativo e contemporaneo con i prodotti food del territorio. Il 28 luglio l’appuntamento è a Milano Marittima fra la centralissima rotonda Primo Maggio e viale Gramsci, quando saranno ospiti d’onore le bollicine romagnole a marchio Novebolle. Il 4 agosto la storica tappa a Cesenatico, in piazza Spose dei Marinai, fra il mare ed il porto Leonardesco, nel luogo dove tutto è nato, perchè questa piazza, i pescherecci ormeggiati e sullo sfondo i capanni da pesca, sono un ambiente unico, dove ’Tramonto Divino’ è nata. Quest’anno in città si celebra anche l’anniversario di nascita di Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana. In degustazione ci saranno i vini di 60 cantine romagnole del Forlivese e del Cesenate e un doppio ospite d’onore: un banco d’assaggio dedicato alle migliori bollicine emiliane, Lambrusco e Pignoletto in testa, e una selezione internazionale con i vini a medaglia, bianchi, rosé e bollicine, del concorso Mondiale di Bruxelles con cui Enoteca regionale e Tramonto Divino hanno stretto una collaborazione ormai consolidata.

A cucinare i grandi prodotti certificati dell’Emilia Romagna ci sarà Omar Casali lo chef del Marè che interpreterà una ricetta artusiana. L’1 settembre ci sarà la tappa inedita a Scandiano (Reggio Emilia), terra di Lambrusco e di Spergola, il 7 a Bologna, il 13 a Ferrara ed il 15 a Piacenza.