"Tranquillità e servizi per clienti più esigenti"

In uno dei territori più importanti d’Italia e d’Europa nel settore family, c’è un imprenditore che ha fatto una scelta diametralmente opposta, pensando vacanze esclusive per coppie e comitive di amici senza promuovere i bambini. Massimo Zanigni, dinamico imprenditore originario di Cesenatico, con attività ed interessi in varie località della Romagna, quest’anno sta ottenendo buoni risultati con il suo Hotel Massimo (i suoi genitori lo hanno chiamato così quando l’imprenditore nacque), una struttura ricettiva situata in via Tiziano a pochi metri dal mare di Valverde, che ha stato completamente ristrutturato. È lo stesso Zanigni a spiegare il motivo della sua strategia turistica: "Volevo realizzare un progetto alternativo, in un territorio dove molte strutture alberghiere offrono le stesse proposte. Con grande soddisfazione abbiamo notato che il pubblico ha apprezzato, segno evidente che, oltre alle famiglie con bambini, c’è spazio anche per altri settori da intercettare. Cesenatico piace, è una località bella, dove non hanno fatto disastri edilizi, ha grandi potenzialità e deve solo mettere l’abito giusto. A mio avviso c’è spazio per uscire dalla connotazione family e dal turismo di massa, dalle formule all inclusive e low cost. Si può puntare su una clientela più elegante e meno chiassosa, in un ambiente anche più green".

Zanigni assicura che la sua sperimentazione di questa estate è positiva: "Ovviamente all’Hotel Massimo non vietiamo l’ingresso ai bambini, anzi, ospitiamo anche famiglie con bambini, ma cerchiamo una nicchia nostra, per chi vuole stare sereno e tranquillo, senza animazione, senza kinder garden e volumi della musica sparati. Da noi la piscina è sempre pulita e chi vuole può schiacciare un pisolino senza essere disturbato e magari la sera cenare in un bel ristorante sul porto e vedere una mostra". I risultati sinora sono confortanti: "Come primo anno sono contento _ conclude Zanigni _, perchè il fatturato è un po’ calato, ma non i profitti, perchè conteniamo le spese".

g.m.