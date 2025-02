Transizione energetica, incontro per gli imprenditori turistici

Oggi si tiene un incontro nell’ambito delle iniziative sui temi della transizione energetica. L’appuntamento è questa sera, alle 20.30, nella sala del Palazzo del turismo di Gatteo a Mare in piazza della Libertà, dove interverrà Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club, QualEnergia e KeyEnergy, presidente di Exalto Energy & Innovation ed esperto del Politecnico di Milano. È un incontro dedicato agli imprenditori del turismo, quindi albergatori, balneari e titolari di pubblici esercizi, per comunicare l’importanza della gestione sostenibile, il risparmio e l’efficientamento energetico. Questi incontri sono finanziati dalla regione Emilia-Romagna attraverso fondi dell’Unione europea, con lo scopo di trovare delle soluzioni concrete ad un tema molto sentito, in quanto le aziende hanno bisogno di energia, ma è diventata una necessità anche il risparmio energetico. La prossima settimana, martedì 25 febbraio, sempre a partire dalle 20.30, si terrà un altro incontro sul tema, a Cesenatico, nella sala convegni del Museo della Marineria sul porto canale, dove interverrà Massimo Migliorini, il quale è direttore commerciale di Exalto Energy & Innovation, sempre per affrontare l’argomento con un taglio di interesse turistico. La partecipazione ad entrambi gli incontri è gratuita e aperta a tutti. In cabina di regia c’è l’Unione Rubicone e Mare, di cui i comuni di Cesenatico e Gatteo fanno parte. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni sulle "Energie di Comunità" telefonando allo 0541 809608, oppure inviando una mail a ufficiodipiano@unionerubiconemare.it.

g.m.