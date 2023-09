Trapianto da record. La squadra del cuore per salvare una vita

Emozione. Espressa nei toni, nei gesti, nelle parole. E sembra di vederli i membri del lungo elenco dei professionisti (citati uno per uno ieri dalla direttrice del Policlinico Sant’Orsola dove è stata realizzata l’operazione) mentre esultano per quel cuore che dopo mezz’ora che ha smesso di battere, espiantato dal donatore e poi trapiantato in un paziente che attende, ha ripreso a vivere. Dopo il trapianto c’ha messo appena tre minuti, una pausa tra la vita e la morte, ed ha ricominciato a battere stimolato dalla circolazione di sangue ossigenato. E’ il primo trapianto a cuore fermo realizzato in Emilia Romagna, il settimo in Italia, ed apre nuove prospettive per chi da un trapianto attende una nuova esistenza. Anche un cuore che ha smesso di battere da venti minuti può salvare una vita. E la particolarità dell’operazione non è solo questa. Per la prima volta un’intera rete tra gli ospedali di Cesena, di Ravenna e Bologna ha consentito di organizzarsi intorno al paziente, senza spostarlo e operando in una struttura che non è sede di cardiochirurgia. Il team si è recato all’ospedale di Santa Maria delle Croci di Ravenna dove ha prelevato il cuore, con il supporto dell’Ecmo team dell’ospedale di Cesena coordinata dal dottor Andrea Nanni. Ed è proprio il Bufalini che con il suo team ha consentito l’applicazione di una tecnica di riperfusione all’avanguardia che consente di salvaguardare le funzionalità degli organi e facilitare la ripresa del cuore anche dopo la cosiddetta "morte cardiaca" del donatore, per la quale la legge in Italia prevede un tempo di attesa di osservazione, prima del prelievo, di 20 minuti (contro i 5 minuti della media europea).

Intanto al Sant’Orsola tutto era pronto per il trapianto. "Diamo speranze di vita a persone che non l’avrebbero - ha commentato l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini -. Mai come in queste occasioni si comprende il merito dell’eccellenza. Ma il valore inestimabile è quello del dono: è un risultato non frutto del caso, ma della generosità dei cittadini". Peraltro l’Emilia-Romagna sta al primo posto in Italia con 50 donatori per milione di abitanti. Il 2022 è stato un anno record con 516 trapianti (29 di cuore, 9 di polmone, 247 fegato, 229 rene e 2 di pancreas). La proiezione al 31 dicembre è ancora più ottimistica: previsti 578 trapianti. Mentre l’Asl Romagna nel 2022 ha registrato 76 donazioni di organi per complessivi 152 organi prelevati e trapiantati, con un rapporto donatoripopolazione residente di 65,7 per milione di abitanti, quasi il triplo della media nazionale (24,3). Tra questi, nel 2022 sono stati 21 i prelievi a cuore fermo, con un rapporto donatoripopolazione ampiamente superiore alla media nazionale per questa tipologia di donazioni.

La maggior parte dei trapianti è ancora oggi legata alle morti encefaliche, ma le donazioni a "cuore fermo" per organi come i reni, il fegato o i polmoni crescono anno dopo anno. La procedura fino ad oggi invece non era mai stata effettuata per il cuore proprio perché un organo complesso e uno tra i più sensibili alla mancanza di ossigeno durante il periodo di arresto della circolazione sanguigna. Oggi invece le tecniche di riperfusione più all’avanguardia consentono finalmente di recuperare le funzionalità del cuore anche dopo i 20 minuti di arresto previsti per legge.