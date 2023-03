Trasferimento dei carabinieri al Montefiore, si allungano ancora i tempi

Sarà necessario attendere ancora parecchio tempo per vedere l’insediamento della compagnia dei carabinieri di Cesena al Montefiore. Lo si desume da una delibera approvata il 28 febbraio scorso dalla giunta comunale: nel documento si legge che i lavori di costruzione della caserma iniziarono il 31 maggio 2018 e si sono conclusi quattro anni dopo, il 13 giugno 2022, ma a nove mesi dalla conclusione ancora non è stato effettuato il collaudo tecnico-amministrativo della struttura.

Quando sarà stato effettuato il collaudo (dovrebbe avvenire a breve), l’opera potrà essere ceduta da Cia Conad al Comune che potrà così affittare la struttura al Ministero dell’Interno che a sua volta la girerà al comando generale dell’Arma dei carabinieri con un contratto che andrà stipulato entro la fine di quest’anno. Il canone d’affitto che il Ministero pagherà al Comune è di 240.000 euro all’anno, come determinato dallo stesso Comune di Cesena sulla base di una stima effettuata dal Servizio tecnico patrimonio. La classe di efficienza energetica del nuovo edificio è A3, la seconda più performante. Ciò non richederà l’applicazione di uno sconto del 15% sul canone d’affitto previsto per gli edifici meno efficienti dal punto di vista energetico.

"Era ora che il Comune chiarisse i tempi di questa telenovela– commenta Graziano Castiglia che sta già preparando il programma essendo intenzionato a candidarsi a sindaco alle elezioni del 2024 –. Da tempo i cittadini si chiedono come mai nessuno lavora alla nuova caserma ma i carabinieri restano nell’inadeguata sede di viale Bovio, e quando entrerà in funzione la nuova caserma, visto che l’ampliamento del centro commerciale è già stato realizzato da tempo. Non so come il Comune intenda impiegare la somma che riceverà dal Ministero come affitto, mi auguro che venga destinata al rifacimento del nido e della materna delle Vigne".

pa.mo.