Trasferta in Veneto. Venduti 821 biglietti

Sono 821 i biglietti finora venduti in relazione al settore ospiti dello stadio ’Tombolato’ di Cittadella in vista del match valido per la tredicesima giornata del Campionato di serie B che vedrà i bianconeri impegnati domenica 10 novembre alle 15 in Veneto.

I tagliandi sono disponibili sul circuito TicketOne sia online che presso i punti vendita abilitati al prezzo unico di 14 euro, esclusi i diritti di prevendita (di 1,5 euro).

I titoli di accesso allo stadio possono essere acquistati anche presso il Coordinamento Club di via Veneto 19. La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà sabato 9 novembre alle 19.