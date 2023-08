Trasforma l’hotel in residence: denunciato

Gli agenti del posto estivo di Polizia proseguono i controlli nelle strutture ricettive che non comunicano le registrazioni dei clienti. Nei giorni scorsi è stato controllato un hotel meublè nella zona Ponente, durante un servizio concordato con una pattuglia della Polizia locale e una pattuglia della Guardia di Finanza della Tenenza di Cesenatico. Dal controllo è subito emerso che il gestore dell’albergo aveva modificato la destinazione d’uso della struttura, affittando le camere con contratti mensili e semestrali. Non vi era la presenza nella reception di alcun addetto, non era esposta la tabella degli orari di apertura e chiusura dell’attività e mancava il prezzario. Gran parte delle persone alloggiate non risultava censito alla Questura e pagava canoni mensili in contanti. La parte a piano terra dell’edificio, inoltre risulta incorporata con un ristorante, i cui servizi igienici sono dislocati nella parte in capo all’hotel: la struttura sarà segnalata all’autorità per i provvedimenti. Il gestore, un uomo di 49 anni residente a Cesena, è stato denunciato.

I poliziotti hanno segnalato alla Prefettura come assuntori di stupefacenti un cuoco di 44 anni pizzicato con due pezzi di metanfetamina e due sedicenni trovati in possesso di 2,2 grammi di hashish. Ritirata la patante a un giovane straniero con tasso alcolemico di 1,5, cioè tre volte il limite consentito dalla legge.

g.m.