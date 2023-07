Trasformazione digitale, le imprese cooperative romagnole si adeguano

Quasi l’80% delle imprese cooperative romagnole ritengono che la trasformazione digitale sia un elemento positivo per la propria crescita, ma solo 3 su 10 hanno un responsabile che si occupa specificamente del tema. E le aziende del territorio che cercano figure specializzate nell’IT faticano comunque a reperirle. Per questo Legacoop Romagn ha avviato strette collaborazioni con l’Università di Bologna e con il Distretto dell’informatica romagnolo-Dir (di cui è anche componente del Comitato di garanzia). Nasce così il progetto delle cooperative di dati, ossia della gestione dei dati in forma cooperativa. Spiega il presidente Paolo Lucchi: "Una soluzione per tutelare dati di singoli e imprese, e per condividere e distribuire equamente il valore aggiunto prodotto dall’uso dei dati, che oggi sono in mano a corporation e multinazionali fruttando loro enormi profitti. È il neomutualismo digitale: le cooperative di dati aggregano dati dei soci (singoli o imprese) e li elaborano per creare valore, non solo monetario. La trasformazione digitale significa cambiare tutti i processi aziendali in funzione delle tecnologie"