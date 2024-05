Trasloco dei carabinieri. Nuova sede già operativa

Da due giorni la stazione dei carabinieri di Cesena ha cambiato indirizzo. "Da ora in poi - conferma il comandante Sabato Simonetti - le persone che hanno bisogno di noi devono venire al numero 50 di via Samuele Andreucci". E’ dunque già operativa la nuova caserma realizzata nell’area del centro commerciale Montefiore, oltre il Ponte Kennedy. Il passaggio è avvenuto nel massimo della celerità e dell’efficienza senza che il territorio abbia potuto accusare il benché minimo disagio, anche perché sono rimaste perfettamente operative anche le altre tre stazioni, San Carlo, Macerone, Borello. Il nuovo complesso, ben più arioso e funzionale delle ultime sedi che hanno ospitato i carabinieri negli anni, è proprietà del Comune di Cesena, costruito come onere di urbanizzazione da Conad nell’ambito dell’ampliamento del centro commerciale Montefiore e poi donato al Comune. Già collaudata agli inizi di novembre (a 17 mesi dalla fine dei lavori) la nuova location è ancora interessata dagli ultimi dettagli del trasloco, annunciato già da un po’ ma anticipato rispetto ai tempi programmati, ossia dal 20 al 30 maggio.

Nella vecchia sede, proprietà di un privato, ubicata tra la via Dell’ Amore e viale Bovio i militare dell’Arma continueranno ad essere presenti ma non per molto, ossia fino a quando ogni struttura mobile sarà traslocata in via Andreucci.

L’avvio operativo della nuova caserma conclude il percorso di un progetto nato ben dieci anni fa e che ha portato i costi finali ad una cifra che supera di poco i 7 milioni e mezzo di euro. Circa 1,3 milioni di euro in più rispetto a quanto preventivato. Il Ministero pagherà al Comune un canone di 240.000 euro all’anno, come determinato dallo stesso Comune di Cesena sulla base di una stima effettuata dal Servizio tecnico patrimonio. La classe di efficienza energetica del nuovo edificio è A3, la seconda più performante. Ciò non richiederà l’applicazione di uno sconto del 15 per cento sul canone d’affitto previsto per gli edifici meno efficienti dal punto di vista energetico. La location si conferma funzionale all’attività dei carabinieri , ossia non troppo distante dalla Secante e prossima al centro e alla periferia.

Il nuovo complesso si estende su oltre 3 mila metri quadrati divisi in quatto zone: quella operativa, quella logistica, quella degli alloggi e quella dei servizi (su due piani). Per completare il parco delle strutture riservate alla sicurezza non resta che attendere la costruzione del nuovo Commissariato di Polizia previsto all’interno della Caserma Decio Raggi, in viale IV Novembre.