Trasportava un quintale di pesce surgelato su un mezzo non idoneo

Un clandestino minorenne è stato fermato dalla polizia di Cesenatico nell’area della stazione ferroviaria di Gatteo a Mare. Si tratta di un giovane algerino di fatto ’invisibile’ poiché non era mai stato controllato in precedenza dalle forze dell’ordine. Nei suoi confronti è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ed il trasferimento in una comunità per minori della provincia. In via Cecchini, nel centro di Cesenatico, la polizia ha invece fermato due clandestini marocchini di 27 e 29 anni, entrambi pluripregiudicati e con dei decreti di espulsione non ottemperati. Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e saranno accompagnati alla frontiera. Nei confronti di uno degli autori dei furti con strappo alle ragazzine sul lungomare, un 36enne di Torino, ed il suo amico di 28 anni, entrambi di Torino, il questore di Forlì-Cesena ha emesso un foglio di via obbligatorio che gli vieta per tre anni di tornare a Cesenatico.

Durante i controlli è finito nella rete anche l’autista di una ditta del posto che commercia prodotti alimentari freschi. Gli agenti hanno constatato delle irregolarità, hanno contattato il personale dell’Ausl del distretto di Cesena per una verifica più approfondita delle modalità di trasporto e conservazione della merce, dalla quale sono emerse condizioni non idonee di conservazione dei prodotti surgelati. Oltre 100 chilogrammi di merce, in buona parte pesce, controllati con i termometri, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per essere poi successivamente distrutti.

g. m.