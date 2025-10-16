Trasporti pubblici migliorati?: "Ma i nostri figli restano a piedi"

L’amministrazione comunale nei giorni scorsi aveva annunciato un netto miglioramento nel servizio del trasporto pubblico tradotto in una riduzione del numero di corse saltate, passate dall’11% del totale ad appena l’1%, anche in corrispondenza dell’inizio del nuovo anno scolastico. Le criticità però paiono permanere, almeno su alcune linee. Lo testimonia la segnalazione di una mamma di Ruffio, che nel primo mese di lezioni ha già visto i suoi due figli restare più volte forzatamente a casa da scuola: "La ragione – argomenta – è che non c’erano abbastanza posti disponibili sui bus. E dire che i miei ragazzi prendono i loro impegni scolastici molto seriamente, tanto che alla mattina già alle 7.10 si fanno trovare alla fermata dell’autobus. Il problema è che in diverse occasioni i bus che sono passati non sono nemmeno riusciti a fermarsi perché erano già pieni. Tra l’altro mia figlia maggiore, che ha 15 anni, è disabile e un contesto di stress come questo di certo non la aiuta". La maggior parte delle criticità viene segnalata in occasione del viaggio di andata: "Alla fermata di Ruffio, i ragazzi che aspettano di salire sull’autobus non sono tanti, dunque non è certo lì che si crea il problema dell’affollamento. Il fatto è che purtroppo i mezzi che transitano sono già gremiti. La mia vuole essere una protesta costruttiva: segnalo soltanto che nel momento in cui vengono sottoscritti gli abbonamenti stagionali, certamente il gestore del servizio ha la possibilità di visionare i luoghi di residenza degli studenti e dunque programmare adeguatamente le corse. Ad ogni modo col passare delle settimane, quando diventa chiaro che c’è una criticità, intervenire magari aggiungendo un autobus in una specifica fascia oraria, non dovrebbe essere così complesso".

Luca Ravaglia