Trasporti pubblici per gli studenti. Al via gli abbonamenti per under 26, possibile rinnovare la tessera gratuita

27 ago 2025
REDAZIONE CESENA
Gli alunni di elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale possono procedere online per il rinnovo. Per il primo abbonamento è necessario rivolgersi al Punto Bus di Start Romagna .

Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico e parte la campagna per la sottoscrizione degli abbonamenti al trasporto pubblico per gli studenti under 26. Start Romagna comunica che sono possibili due modalità: il portale ‘Salta Su’, per gli abbonati che hanno i requisiti per rientrare nella gratuità offerta dalla Regione Emilia – Romagna; campagna abbonamenti Start Romagna Under 26 per gli agli studenti che non sono in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione regionale.

Per l’emissione del primo abbonamento è necessario recarsi presso uno dei Punto Bus di Start Romagna e richiedere la tessera ‘Mi Muovo’ (moduli scaricabili al link https://www.startromagna.it/under-26-2025/). Per il rinnovo, invece, è possibile procedere direttamente online ricaricando l’abbonamento (https://www.startromagna.it/abbonamenti/ricarica-abbonamento/).

Per tutte le informazioni consultare il sito Start Romagna (https://www.startromagna.it/abbonamenti/under-26/).

L’abbonamento gratuito è rivolto agli studenti delle elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale.

La scadenza ultima per le richieste di abbonamento attraverso il portale ‘Salta Su’ è fissata al 18 dicembre 2025.

Trasporti