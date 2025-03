Trasporto pubblico scolastico, domani scade il termine

Domani scade il termine per le iscrizioni al servizio di trasporto pubblico per gli scolari che frequentano le materne, le scuole elementari e la scuola media. L’amministrazione comunale ha confermato la gratuità del servizio anche per l’anno scolastico 2025-2026 che inizierà a settembre, per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni. La domanda va presentata esclusivamente on line con credenziali Spid accedendo tramite il sito del Comune, oppure alla piattaforma dedicata E-Civis. Ci si può iscrivere appunto entro venerdì. Dopo aver presentato la domanda, l’iscrizione si perfezionerà con il ritiro della tessera di abbonamento per l’anno scolastico 2025-2026 o l’aggiornamento della tessera rilasciata l’anno scorso, da effettuarsi improrogabilmente nel periodo compreso tra il 7 aprile ed il 7 maggio, nello sportello Atr in via Bassi 1. Per l’anno scolastico in corso sono stati 648 gli iscritti al trasporto scolastico gratuito, con un investimento di 580mila euro. La previsione per il prossimo anno è di un investimento simile. A Cesenatico il trasporto scolastico è gratuito dal 2022 ed in totale sino ad ora hanno aderito 1.943 scolari. La gratuità di questo servizio è considerata una priorità da parte del Comune, per andare incontro alle famiglie che devono sostenere già tante spese. Inoltre l’iniziativa rappresenta un incentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici per gli adulti del futuro, che si auspica impieghino di meno l’automobile, per inquinare meno nei tragitti medio lunghi, mentre per i tragitti brevi vanno in questa direzione i progetti del Bicibus e del Piedibus.

g.m.