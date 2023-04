"Trasporto pubblico, silenzio assordante dalla giunta Lattuca"

Il trasporto pubblico locale sta vivendo un momento complicato: gli utenti subiscono disservizi, le corse dei bus vengono soppresse, gli autisti sono in mobilitazione, sono sottorganico ed è evidente che la società pubblica di gestione di questo fondamentale servizio ha mancato di svolgere il suo compito. Fratelli d’Italia Cesena chiede di istituire una apposita commissione consiliare per far chiarezza sul tema e individuare le soluzioni per uscire da una situazione ormai imbarazzante. I soci pubblici devono tornare ad essere protagonisti del trasporto pubblico locale: devono prendersi le responsabilità e impegnarsi per invertire la rotta prima che sia troppo tardi. C’è una situazione molto tesa all’interno di Start Romagna e anche davanti a soppressioni delle corse il Comune di Cesena non interviene. Le difficoltà ci sono su tutto il territorio servito dalla società pubblica, ma pare proprio che la nostra città sia la più penalizzata. Le rivendicazioni degli autisti, sfociate in una mobilitazione, non sono certo nuove: sono sempre state minimizzate dal management di Start Romagna ma ora il filo che lega queste professionalità alla società si sta per spezzare. Loro sono il vero cuore produttivo dell’azienda, averli marginalizzati nel tempo ora ha portato a una grande difficoltà nel reperire nuovo personale: nemmeno le campagne promozionali di reclutamento paiono essere efficaci. La quota di partecipazione del Comune di Cesena in Start, pari al 15%, dovrebbe portare a una maggiore attenzione ad uno dei servizi fondamentali per la popolazione. L’impressione è che la Giunta Lattuca non voglia toccare interessi ed equilibri di bottega che però hanno portato alla situazione attuale. Noi crediamo sia arrivato il momento di approfondire e di farlo nelle opportune sedi istituzionali: è per questo che chiediamo una commissione consigliare per sviscerare il tema e anche per rilanciare una nuova dinamica nella gestione delle partecipate comunali, a partire da Start Romagna. Troppo spesso, infatti, queste società vengono assimilate a corpi esterni ed estranei al sistema pubblico comunale dei servizi, ma nella realtà dovrebbero essere oggetto di assidua attenzione, di monitoraggio di performance e di risultati, anche attraverso la verifica periodica delle scelte e delle competenze del management e delle strategie che i Cda delle partecipate assumono. Lasciare a piedi la popolazione non è sicuramente indice di un buon lavoro svolto, così come avere gli autisti in perenne stato di agitazione.

Luca Lucarelli

coordinatore Fdi Cesena