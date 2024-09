Trasporto scolastico gratuito, dal Comune oltre 600mila euro

Le famiglie con studenti residenti a Cesenatico, continueranno ad usufruire di un importante aiuto. L’amministrazione comunale ha infatti confermato il trasporto scolastico gratuito anche per il prossimo anno, mettendo a disposizione una cifra consistente per garantire a tutti il servizio. La Giunta conferma così la misura straordinaria che prevede la gratuità dei trasporti pubblici nella fascia di età tra i 3 e i 14 anni. L’obiettivo è aiutare mamme e papà dal punto di vista economico, ma anche educare le nuove generazioni all’uso dei mezzi pubblici ed inquinare meno. Sono 611 gli scolari che quest’anno beneficiano del trasporto gratuito, con una spesa complessiva del comune che supera i 600mila euro, per aiutare i piccoli che frequentano le scuole materne, gli alunni delle scuole elementari e quelli delle medie. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli credono in questa scelta politica: "La gratuità del trasporto scolastico è una misura a cui teniamo particolarmente perché aiuta le famiglie in modo concreto ma anche sostenibile, favorendo inoltre l’aggregazione. A questo ci fa piacere aggiungere la presenza di Bicibus e Piedibus che sono iniziative sempre apprezzate dalla comunità nei collegamenti casa e scuola. Anche l’aspetto ambientale ha un peso importante in questo progetto, perchè abitua bambini e ragazzini ad utilizzare meno l’automobile".

Giacomo Mascellani