Trasporto scolastico gratuito, iscrizioni per il prossimo anno

Ieri sono state aperte le iscrizioni al servizio di trasporto pubblico per gli scolari che frequentano le materne, le scuole elementari e la scuola media. L’amministrazione comunale ha confermato la gratuità del servizio anche per l’anno scolastico 2025-2026 che inizierà a settembre, per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

La domanda va presentata esclusivamente online con credenziali Spid accedendo tramite il sito del Comune, oppure alla piattaforma dedicata E-Civis. Ci si può iscrivere entro venerdì 21 marzo. Dopo aver presentato la domanda, l’iscrizione si perfezionerà con il ritiro della tessera di abbonamento per l’anno scolastico 2025-2026 o l’aggiornamento della tessera rilasciata l’anno scorso, da effettuarsi improrogabilmente nel periodo compreso tra il 7 aprile ed il 7 maggio, nello sportello Atr in via Bassi 1.

Per l’anno scolastico in corso sono stati 648 gli iscritti al trasporto scolastico gratuito, con un investimento di 580mila euro. La previsione per il prossimo anno è di un investimento simile. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli (nella foto), intervengono così sul servizio: "Il trasporto scolastico è gratuito dal 2022 e in totale hanno aderito 1.943 scolari. Siamo vicini alle tante famiglie del territorio e noi teniamo particolarmente alla gratuità del trasporto scolastico, perchè aiuta i genitori in maniera concreta. Inoltre educhiamo gli adulti del futuro all’utilizzo dei mezzi pubblici. In questi anni la risposta e le adesioni al bando sono sempre andate oltre ogni più rosea aspettativa, con numeri sempre in aumento, a cui va aggiunta la presenza di Bicibus e Piedibus, iniziative sempre apprezzate dalla comunità".

