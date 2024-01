Trasporto sociale: come richiederlo

È stata messa in moto, da alcuni giorni, la encomiabile iniziativa di solidarietà "Una vettura per il trasporto sociale".

Il servizio viene dedicato per andare dall’Alto Savio in altre località e viceversa, per esami medici, controlli, terapie.

Per poter utilizzare il trasporto col predetto automezzo, guidato da volontari, la richiesta va effettuata alla sede Anteas-Cisl di San Piero in Bagno situata in Via Corzani, 20/22.

La domanda va inoltrata almeno 7 giorni prima della data per il trasporto, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.

In alternativa o anche per ottenere ulteriori informazioni, gli interessati potranno contattare il numero 0543/917395 oppure il numero 329/2881755.