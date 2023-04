Trattamenti biologici Attacco ai parassiti che fanno cadere le foglie dei platani

Debellare il parassita è l’obiettivo del Servizio Verde e Arredo urbano del Comune di Cesena che si serve di rimedi naturali per abbattere gli insetti che attaccano i platani dando avvio a interventi di lotta biologica innocui per l’uomo e l’ambiente ma efficaci contro i parassiti dei platani.

Così come comunicato ad Ausl e Arpa, questa strategia sarà messa in atto nuovamente nella prima mattinata di oggi e di domani (dalle ore 5 alle ore 13) in diverse zone della città: piazza Indipendenza, via Archimede, via Gaspare Finali, via 18 agosto, parco della Casa Rossa, via Andrea Costa, via Da Verrazzano, viale San Pietro e via Tavolicci.

Gli esemplari maturi di tingide del platano colonizzano le piante appartenenti al genere Platanus, nutrendosi della linfa attraverso punture di suzione e deponendo sulle foglie per compiere il proprio ciclo biologico. A causa del regime alimentare e della prolificità, questa specie infesta rapidamente le foglie, causandone un graduale ingiallimento e caduta prematura a discapito della crescita e dunque della salute della pianta. La puntura degli adulti può causare irritazioni e rigonfiamenti della pelle localizzati.

La tecnica adottata consentirà di ridurre gli esemplari adulti di Corythucha ciliata in un modo ecologico. I nematodi e il prodotto non rappresentano una minaccia per persone, animali o piante, tuttavia si consiglia di non toccare gli alberi irrorati, di tenere chiuse porte e finestre ed evitare di esporre all’aperto biancheria o giocattoli nei giorni prescelti per il trattamento e di evitare il contatto del prodotto con animali domestici e con alimenti, accessori o involucri per alimenti.

L’attività inoltre è completata da un monitoraggio sulla efficacia dei trattamenti effettuati nel corso dell’anno.