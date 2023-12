Trattamento estetico a 4 mani per riportare indietro le lancette

A Cesenatico due medici insegnano come regalarsi qualche anno in meno per festeggiare il Natale. Due specialisti del ’ritocco’, il chirurgo Alessandro Pasquali (nella foto) ed il medico Giovanni Angiolini, per due giorni saranno a disposizione di chi vuole dei consigli sul piano estetico. L’appuntamento è il sabato e domenica nell’ambulatorio in via Squero, nella zona Ponente. I due medici sono gli ideatori del format di medicina estetica ’4hands-full face’, ovvero un trattamento a ’quattro mani’ altamente personalizzato del viso, con le tecniche più innovative e all’avanguardia. Sull’onda del grande successo dello scorso mese di marzo, quando vi furono giornate sold-out e lunghe liste d’attesa, nel weekend che anticipa il Natale, torna un appuntamento molto atteso. L’obiettivo del trattamento non è soltanto quello di creare un’armonia dei volumi nei volti, ma di riportare indietro le lancette dell’orologio, indossando la propria età con stile. Il lavoro ’a quattro mani’, impostato con la logica dello sharing, garantisce un grande effetto, perché permette alle pazienti di godere delle esperienze e del know-how professionale di due professionisti e di ricevere la miglior tecnica. Il nuovo metodo estetico, infatti, parte dalla premessa dell’alta specializzazione; quindi il medico più abile nelle labbra si occupa di quella parte, quello più abile nel profilo mandibolare si concentra su quella porzione del volto, e così via, in modo da garantire l’efficacia totale del trattamento. Inoltre, la combinazione fra due medici fa sì che ogni intervento non sia deciso dal gusto estetico del singolo, bensì in base al concetto di bellezza richiesto dalla paziente.

g.m.