Trattamento sanitario per la stalker: "Mi ha inviato 50 carri funebri"

"E’ una situazione non più sopportabile per questa comunità". Il sindaco di Poppi, Federico Lorenzoni, ha spiegato che venerdì pomeriggio è stato convocato un tavolo tecnico per affrontare il caso delle due donne di Badia Prataglia che da anni portano scompiglio in paese. La promessa delle istituzioni è che la prossima settimana verranno presi provvedimenti per risolvere il caso. Sono più di trent’anni (è esattamente dal 1992) che le due stalker di Badia Prataglia tormentano gli abitanti. E da giugno dello scorso anno se la sono presa anche con Paolo Zignani, autotrasportatore 57enne di Borello che per un periodo ha vissuto a Badia Prataglia e conosce le due donne solo di vista. A settembre sul caso è intervenuta un’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Firenze, interpellato dai vicini di casa delle due donne. Ordinanza che però sarebbe stata notificata al Comune di Poppi solo a gennaio. Resta da chiarire perché ne viene chiesta l’applicazione solo ora.

Data la pericolosità sociale è stata disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 1 anno nei confronti della 36enne. La donna è stata sottoposta a un giudizio penale e assolta, perché non imputabile, dai reati di molestie e procurato allarme. Nell’ordinanza del magistrato di Firenze nei confronti della 36enne è disposto che "il ripetersi di atti minacciosi e persecutori verso i vicini, nonostante sia destinataria di una misura di sicurezza provvisoria, inducono a ritenere che la pericolosità della 36enne non sia cessata e che sia necessario che i deficit e le patologie siano esaminate e curate in idonea struttura terapeutica che sarà individuata dal dipartimento di salute mentale di Arezzo. Appare quindi indispensabile avviare il percorso terapeutico". A portare il paesino di Badia Prataglia sotto i riflettori è stato il programma della Vita in Diretta.

"Nella riunione di venerdì – ha detto il sindaco Federico Lorenzoni – ho accertato che tutti i servizi sanitari, sociali e di ordine pubblico si fossero mossi, non solo per rispondere all’ordinanza del magistrato, ma anche per risolvere nel più breve tempo possibile una situazione non più sopportabile per questa comunità. Abbiamo condiviso di riunirci nuovamente entro una settimana per gli aggiornamenti sulle possibili soluzioni individuate". Al 57enne di Borello sono stati inviati oltre 830 servizi da settembre a oggi. Lo sgomento, per Zignani, è iniziato all’arrivo dei carri funebri (ben 50 quelli mandati in 5 mesi) che parcheggiano sotto casa del 57enne, con lui che li accoglie increduli mentre gli operatori delle onoranze funebri gli spiegano che sono lì per ritirare la sua salma.