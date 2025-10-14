Trattenere i talenti in Romagna. Balzo in avanti nelle assunzioni: 9.590 ingressi fino a fine anno

Un autunno caldo quello che si preannucia per i lavoratori da adesso a fine anno. Gl iingressi programmati dei lavoratori in provincia di Forlì-Cesena per il trimestre ottobre-dicembre 2025, ammontano a 9.590 unità. A diffondere i dati è la Camera di commercio della Romagna presieduta da Carlo Battistini (nella foto) che registra un balzo in avanti delle previsioni di assunzione di personale immigrato. Le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna sono elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Camere di commercio italiane.

In provincia di Forlì-Cesena, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) per il quarto trimestre 2025, sono 9.590. Per il mese di ottobre le entrate previste sono 4.190 e i 5 principali settori di attività in cui verrà impiegato il personale risultano i servizi di alloggio,ristorazione, turismo e commercio con 700 ingressi previsti in ciascuno, i servizi alle persone con 430 assunzioni, le costruzioni con 310 e le industrie alimentari con 300 assunzioni.

Le entrate previste si concentrano per il 60% nel settore servizi, che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone e nel 55% dei casi, in imprese con meno di 50 dipendenti (micro e piccole). Svettano i contratti a tempo determinato, in misura pari all’83%. Una quota pari al 29% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni; il 31% delle imprese prevede di assumere personale immigrato.

Nel 57% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 50 casi su 100 si prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati da parte delle imprese.

Nel territorio Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, gli ingressi previsti per il quarto trimestre settembre-novembre 2025 sono 17.350. Nel mese di ottobre sono complessivamente 7.480, olte i 4.190 a Forlì-Cesena, ci saranno 3.290 ingressi a Rimini.

L’impegno della Camera di Commercio si prodiga anche nelle attività per l’orientamento al lavoro e alle professioni, con l’introduzione di eventi con Cineca al Tecnopolo DaMa a Bologna. Nell’ambito delle attività per l’orientamento al lavoro e alle professioni la Camera di commercio della Romagna inserisce l’evento ‘Romagna: generazioni al lavoro - I nuovi calcolatori quantistici’, iniziativa riservata a circa 300 studenti delle classi quarte a indirizzo tecnico-scientifico delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

L’obiettivo principale è duplice: innanzi tutto, portare a conoscenza di studenti e studentesse l’eccellenza tecnologica rappresentata dal Tecnopolo DaMa, Data manifattura Emilia-Romagna, di Cineca per l’Italia e l’Europa, creando interesse verso le applicazioni derivanti dal calcolo ad altissime prestazioni, attraverso il racconto e il dialogo con gli esperti. Contestualmente si vuole rafforzare la consapevolezza nelle nuove generazioni di far parte di una Regione attivamente impegnata nell’attrarre e trattenere i talenti, anche attraverso l’offerta di opportunità di studio e lavoro stimolanti e vicine.

La visita al Dama di Cineca a Bologna è inoltre concepita per fornire riflessioni non scontate sul mondo del lavoro, sfidando stereotipi, anche di genere.