Trattori in marcia verso Roma: "Convinceremo Giorgia Meloni"

Una protesta pacifica durata fino alla mezzanotte di ieri. Non sono passati inosservati i 150 agricoltori romagnoli che con i loro trattori hanno fatto un presidio durato tre giorni, da giovedì a ieri, nella zona di Pievesestina vicino al casello di Cesena Nord. Ieri mattina, mentre il gruppo più corposo era fermo nel terreno agricolo a Pievesestina, un corteo composto da una quarantina di mezzi si è spostato fino alla via Emilia, per proseguire fino al supermercato Famila e poi rientrare alla base. Un corteo pacifico durato un’ora e mezza durante il quale gli agricoltori sventolavano bandiere italiane e suonavano trombe e clacson, mentre le forze dell’ordine vigilavano sul pacifico andamento del corteo. "Durante la manifestazione – spiega l’agricoltore cesenate Davide Rossi – abbiamo ricevuto molta solidarietà dalla gente che vedevamo per strada. Il 90 per cento dei cittadini ci dicevano di ‘tenere duro e non mollare’, tanti poi ci hanno sostenuto portando a Pievesestina pane, porchetta, pasta fatta in casa, piadina per noi agricoltori". Non sono mancate le grigliate di carne davanti al fuoco ricavato da una montagna di legna utile anche per riscaldarsi durante le nottate passate a presidiare la zona.

Ieri sera poi una quindicina di agricoltori di Cesena sono partiti per Roma intenzionati, assieme a tanti altri agricoltori italiani, a incontrare il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida o la presidente del consiglio Giorgia Meloni martedì mattina. Le proteste continuano da ogni parte d’Italia, si chiede di creare un tavolo di confronto permanente tra agricoltori e ministro dell’agricoltura. Tra le richieste c’è quella di riscrivere le regole della Pac, la Politica Agricola Comune, tenendo conto delle zone svantaggiate e con minore produzione. Si chiede di togliere l’obbligo delle rotazioni delle colture; di tutelare le produzioni nazionali, anche attraverso le indicazioni sui prodotti che richiamino il 100% di provenienza italiana: si lotta per una legge seria che tuteli il made in Italy, con un taglio netto alla burocrazia e semplificazione delle norme su tutti i settori.

Annamaria Senni