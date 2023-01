Travolta sulle strisce pedonali, 23enne ancora in Rianimazione

La giovane 23enne travolta sulle strisce pedonali sabato sera in viale Carducci è ancora ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. E’ stata investita a Cesena mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali assieme a un’amica. E’ accaduto poco dopo le 20 in viale Carducci davanti al chiosco dei Giardini Savelli. Le due ragazze stavano attraversando sulle strisce, quando è sopraggiunta un’Audi A3 guidata da un ragazzo di 23 anni che ha travolto in pieno la ragazza e ha poi continuato la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha portato immediatamente la 23enne al Bufalini. Scioccata, al momento dell’incidente, l’amica, testimone oculare del fatto, che si è ritrovata con la giovane vicina che aveva perso conoscenza. Domenica pomeriggio l’autore dell’incidente si è costituito alla polizia locale, che già aveva provveduto sabato sera, assieme alle forze dell’ordine, alla ricerca del veicolo, individuando un sospettato.

Il ragazzo, 23enne residente a Cesena e di origini bulgare, si è presentato assieme alla madre e ha ammesso che era lui alla guida del veicolo. Ha detto che, probabilmente per distrazione, non aveva visto le due ragazze mentre attraversavano la strada. Nell’urto il parabrezza del veicolo si è spaccato completamente.