Travolto dal suo trattore. Muore nei campi a 74 anni

Nella tarda mattinata di ieri un altro evento luttuoso ha colpito la comunità di Mercato Saraceno per la morte di Edgardo Ottaviani di 74 anni, avvenuta per cause ancora al vaglio degli inquirenti. È stato trovato senza vita in un terreno agricolo, nelle vicinanze di via Paderno, non distante dalla E45, mentre stava caricando del legname sul carretto agganciato al trattore. Il corpo esanime è stato individuato a circa mezzo metro davanti al trattore. Quindi nessun ribaltamento del mezzo e nemmeno una caduta accidentale.

Un’ipotesi ancora tutta da verificare - e questo l’appurerà eventualmente l’autorità giudiziaria - è che il mezzo agricolo con il carretto si trovasse su di un sentiero in leggera discesa, e che il pensionato, in un momento di distrazione, possa essere stato travolto dal mezzo spostatosi da solo lungo quella leggera pendenza. Altra ipotesi, non ancora scartata, è quella di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti il personale medico e paramedico del 118, i carabinieri della stazione dell’Arma di Mercato Saraceno e una squadra dei vigili del fuoco. Essendoci il venerdì il tradizionale mercato settimanale, per far transitare il mezzo dei pompieri, sono state spostate le transenne nella centralissima Piazza Mazzini. Dopo gli accertamenti e i rilievi di rito da parte dei carabinieri, il corpo è stato rimosso in attesa di ulteriori determinazioni da parte dell’autorità giudiziaria.

Poco più di una settimana fa nella vicina frazione di Monte Castello, un pensionato stava facendo pulizia attorno casa ed è scivolato in un dirupo confinante con la sua abitazione, perdendo la vita. E all’inizio del mese di febbraio, sempre lungo la E45, un camion era precipitato dal viadotto senza lasciare scampo al conducente.

Non ultimo l’episodio di appena due giorni fa, una dinamica molto simile a quella di ieri, anche se per fortuna senza conseguenze gravi. Mentre un agricoltore stava raccogliendo legna nel bosco, il trattore su cui era a bordo è finito giù per un dirupo. L’uomo ne è miracolosamente uscito indenne.

Edoardo Turci