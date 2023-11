Travolto in bici davanti a casa, muore il giorno dopo il ricovero

SAVIGNANO

Ha avuto purtroppo un tragico epilogo l’incidente accaduto martedì sera poco dopo le 20 a Savignano sul Rubicone in viale della Libertà. Gino Bolognesi, personaggio molto noto in città, pensionato di 74 anni, ex operaio addetto alle telecomunicazioni, stava rientrando a casa in sella alla sua bicicletta. All’improvviso per cause al vaglio della pattuglia dei carabinieri di Roncofreddo, di pattuglia in quell’orario, Gino Bolognesi è stato investito da un’auto a poca distanza dall’appartamento in cui abitava con la moglie Franca, sopra al Bar Edicolè. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse di estrema gravità. Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 che lo ha portato a sirene spiegate al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva. Ieri putroppo è avvenuto il decesso. I carabinieri hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che probabilmnte ha avuto, come ci è stato riferito da alcuni presenti, come complici anche la pioggia che in quel momento cadeva battente e il buio. Non si sa se l’uomo stesse attraversando la strada da monte a mare per entrare in casa sua e se fosse sulle strisce pedonali. Il giovane alla guida dell’auto si è fermato per cercare di prestare soccorso. Gino Bolognesi lascia anche una figlia, Lara, che abita a Riccione.

Ermanno Pasolini