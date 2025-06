Tre alberghi vanno all’asta entro settembre

In riviera vanno all’asta tre alberghi. Domani, mercoledì, tornerà in vendita al miglior offerente l’Hotel Majestic di San Mauro Mare, un tre stelle con 43 camere, piscina e parcheggio, il cui perito del tribunale lo aveva valutato 3 milioni e 540mila euro. Lo scorso anno e anche nei mesi scorsi, le offerte del tribunale sono naturalmente calate e adesso la base d’asta è scesa ad un quarto del valore, 845mila euro; in caso di più persone interessate eventuali rialzi devono essere minimo di 5 mila euro. È anche possibile presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 633.750 euro. Il Majestic è un albergo che merita, tuttavia occorre tenere in alta considerazione il fatto che questo tipo di aziende negli ultimi anni si sono svalutate, soprattutto per l’utile di impresa sensibilmente ridotto, a causa dei costi di gestione che sono aumentati.

L’8 luglio sarà battuto l’Hotel Le Lune di Gatteo a Mare, situato al civico 3 di via Bologna, nel cuore della località turistica. La base di partenza è 971mila euro, quindi consistente in relazione alle attuali condizioni di mercato. In caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 728mila e 250 euro. È un albergo ben tenuto, costruito su quattro piani, dove al piano terra ci sono l’ingresso-reception, il bar, la sala da pranzo, una saletta per le colazioni, la cucina, un portico di 32 metri quadrati, un ripostiglio, tutti i servizi e l’ascensore che porta ai tre piani superiori dove in ciascuno ci sono 15 camere con bagno e balconi, per complessive 45 camere. All’asta va anche un appartamento utilizzato come foresteria dell’albergo.

Il 25 settembre a Villamarina di Cesenatico andrà invece all’asta l’Hotel Fabbri’s. E’ un albergo situato al numero 30 di viale Aristotele, in una zona ad alta valenza turistica. La struttura è formata da un edificio principale e da una dependance oggi utilizzabile esclusivamente come ricettivo alberghiero. Le camere sono complessivamente 39 per 78 posti letto autorizzati e l’hotel ha anche una piscina. La base d’asta è di 979mila euro ed in caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 734mila e 250 euro. E’ bene precisare che gli alberghi non sono chiusi e, sino a quando non saranno aggiudicati, proseguiranno a lavorare con gli attuali gestori, sempre in accordo con il Tribunale di Forlì-Cesena, che concede giustamente la possibilità di proseguire l’attività, anche per non far deprezzare ulteriormente gli stessi beni immobili, che come vediamo partono da valori di stima molto alti ma poi calano parecchio.

Giacomo Mascellani