Tre anni senza Paolo ’Blek’ Rossi: "Non potremo mai dimenticarti"

Cesenatico non dimentica Paolo Rossi (foto), per tutti "Blek", un personaggio che ha legato la sua vita alla ristorazione, al turismo e allo sport. Grande amico dell’allenatore di calcio Alberto Zaccheroni e conoscente di tanti calciatori e personaggi nel mondo dello sport e dello spettacolo, Rossi è deceduto tre anni fa, il 25 gennaio 2021. Aveva 80 anni (era nato il 23 maggio 1940), ma ne dimostrava dieci di meno. A portarlo via è stato il Covid, che ha vinto anche contro il suo carattere grintoso. In questi giorni i parenti e gli amici più cari hanno dedicato a Bleck un bel pensiero, condiviso da tanti cittadini che hanno notato un manifesto con scritto: "Non ti abbiamo detto e non ti diremo mai addio, perchè addio significa andare via, e andare via significa dimenticare, ciao Blek".

Paolo Rossi all’inizio degli anni ’60 era il punto di riferimento della discoteca Nuit, dove il proprietario Enzo Zennaro lo volle come uomo di fiducia. Poi andò a lavorare al bar Ambrosiana della famiglia Zaccheroni, dove il figlio del proprietario, l’allenatore Alberto, era poco più che un bambino. Negli anni ’70 gestì in società il Grottino in viale Roma e negli anni ‘80 e ’90 si impose nella ristorazione con la gestione del ristorante La Cantina del Porto. Più di recente aveva collaborato con la famiglia Zaccheroni per fondare e lanciare Maré sulla spiaggia del molo di Levante, oggi uno dei più importanti e famosi locali della riviera adriatica. A distanza di tre anni dalla sua scomparsa, sono tante le persone che gli hanno dedicato un pensiero.

g.m.