Tre appartamenti per i clochard: "Assistenza a chi ha problemi di salute"

Tre appartamenti Erp in via Maratona e via del Mare sono stati destinati dall’amministrazione comunale ad accogliere temporaneamente persone senza fissa dimora che hanno necessità di assistenza 24 ore su 24. Il progetto di ‘housing temporaneo’ ha un costo di mezzo milione di euro per le casse comunali.

"Nel corso di questi anni – spiega l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – con l’obiettivo di ampliare la rete dei servizi sul territorio e di fornire risposte concrete alle fasce più fragili della popolazione, abbiamo avviato esperienze di housing sociale che si sono rivelate in seguito positive e fruttuose. È questo il caso del Senior Co-housing di San Miniato oppure dei recenti appartamenti di via Parini destinati alle ragazze e ai ragazzi aderenti al progetto ‘CurvAmare’ della Cooperativa Cils. Procedendo in questa stessa direzione, nei tre appartamenti ex Erp oggetto del progetto troveranno casa persone senza dimora con problemi di salute che necessitano di un’accoglienza H24. Su tutto il territorio si rilevano sempre più frequentemente bisogni di salute complessi affrontati nel quotidiano dai nostri Servizi Sociali insieme all’Ausl della Romagna con l’obiettivo di attivare idonei percorsi di assistenza, cura, presa in carico e relativa autonomia".

Il progetto è rivolto in particolare a persone in condizioni di grave emarginazione sociale. dimesse da ricoveri ospedalieri e che necessitano di continuità assistenziale. L’attività di accoglienza è diurna e notturna, con apertura tutti i giorni, festivi inclusi. L’accesso sarà disposto esclusivamente su invio del Servizio Sociale Territoriale dell’Unione anche in collaborazione con l’Ausl Romagna. La permanenza nei posti di struttura è di 15 giorni, ripetibili, sulla base delle indifferibilità e dell’urgenza da affrontare, fino ad un massimo di 6 mesi.