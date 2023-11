Tre appuntamenti con Pellegrino Artusi

Inizia domani alle 18 la rassegna di incontri organizzati dall’associazione italiana di Musica Meccanica che gestisce Villa Silvia Carducci, dedicate alla tradizione culinaria, gli usi e costumi di fine ‘800 e al personaggio di Pellegrino Artusi, scrittore, gastronomo e critico letterario romagnolo, considerato l’inventore della cucina italiana. Sono tre i momenti di intrattenimento e convivialità con balli, musiche e personaggi dell’epoca programmati a cadenza settimanale, di sabato sera. Domani il primo appuntamento prevede la visita guidata al meraviglioso Giardino Parlante di Villa Silvia con balli dell’800 a cura del gruppo associazione culturale società di danza Cesena e a seguire ricco buffet artusiano. L’esperienza avrà la durata di un’ora e mezza circa in cui si potrà vivere l’atmosfera degli anni dell’800 attraverso le esibizioni del gruppo di danza che promuove a Cesena i balli ottocenteschi con costumi d’epoca. Sabato 25 la rassegna prosegue alla scoperta della storia dei personaggi di Villa Silvia Carducci e con un concerto nella sala della Regina Margherita per poi concludersi con apericena con buffet artusiano. Sabato 2 dicembre il pubblico sarà invece accompagnato in visita al Museo di Musica Meccanica con degustazione di ricette artusiane e assaggio delle storiche “Tagliatelle all’uso di Romagna” di Pellegrino Artusi e dolci artusiani. Prenotazioni allo 0547.323425 o scrivendo a promo@museomusicalia.it