Tre ‘bombe’ mediatiche

Le vicissitudini dell’ultimo anno stanno ridisegnando i vertici dell’azienda: prima il licenziamento di Francesca, nipote prediletta di nonno Francesco Amadori, che ha aperto una voragine al vertice della struttura di comunicazione del secondo gruppo italiano delle carni bianche, poi la brusca dipartita dell’amministratore delegato Francesco Berti per motivi che ancora non sono ben chiari. Queste due ‘bombe’ sono state disinnescate con accordi che hanno lasciato tracce nei conti dell’azienda e nei rapporti familiari. Il posto di amministratore delegato se lo è preso Denis Amadori in tandem con il fratello Flavio alla presidenza, mentre per il responsabile della comunicazione è stata avviata una ricerca ad ampio raggio. In effetti serve una persona di esperienza e dinamica, capace di tenere saldamente in mano le fila delle relazioni interne ed esterne all’azienda, e inoltre di amministrare al meglio un budget pubblicitario e promozionale milionario.

La terza bomba mediatica, quella della causa che le sorelle Patrizia e Loretta Amadori hanno intentato contro i fratelli Denis e Francesco nella loro qualità di presidenti delle società che stanno in cima al gruppo (Francesco spa e Finama Holding srl) è quella che potrebbe fare più danni di tutte.