Tre Concerti al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, Messalina Fratnic, Andrea Morelli e Pier Foschi!

Tre concerti in tre giorni è la proposta del Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Si parte stasera alle 22, con un concerto acustico che vedrà protagonista la vulcanica voce di Messalina Fratnic e la chitarra d’eccezione di Andrea Morelli. "Acoustic" sarà un viaggio tra i classici del rhythm and blues, soul, new soul e pop. Domani, sempre alle 22, c’è il ritorno di Pier Foschi con lo spettacolo "D’assolo più che mai, da Jova ai Negrita ti racconto la mia vita", per una serata centrata su aneddoti e batteria di un musicista che ha suonato per i big. È l’occasione per conoscere meglio un batterista di Cesenatico molto talentuoso. Il lungo fine settimana in musica si concluderà domenica mattina, con la "Colazione in musica", dalle 9.30 alle 11.30, per iniziare nel migliore dei modi Info al 328.7723203.