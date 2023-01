Tre denunce per detenzione di lunghi coltelli

I carabinieri hanno denunciato tre persone con l’accusa di porto di armi o oggetti atti ad offendere; si tratta di un 22enne controllato in via Litorale Marina e trovato in possesso di due coltelli da cucina con una lama di 11 centimetri, un 22enne scoperto a Gatteo con in tasca un coltello di 17 centimetri e una lama di 8, ed un 31enne trovato con un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri con una lama di 9. I tre non sono riusciti a fornire giustificazione sul porto d’armi.