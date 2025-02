Tre ecolaboratori per bambini

Da domani la Biblioteca Ceccarelli di Gatteo propone tre Eco-Laboratori dal titolo "La scienza del vedere il mondo", per riflettere sul rapporto tra uomo e naturaper bambine e bambini dai 6 a i 10 anni. I laboratori saranno condotti da Eddi Bisulli, docente di matematica e scienze ed esperto in didattica della scienza. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria presso la Biblioteca Ceccarelli tel. 0541 932377. Posti limitati. Il primo si terrà domani alle 16.30 su "Mamma Africa". L’attività comprende l’osservazione dei modelli fossili per confrontare le specie come Australopiteco, Homo habilis, Homo sapiens, la simulazione della vita preistorica con la costruzione di utensili rudimentali con materiali naturali, accensione del fuoco o creazione di pitture rupestri e una discussione sull’adattamento e l’importanza della biodiversità nell’Antropocene.