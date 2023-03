Tre famiglie ’barricate’ al residence Alessandra

di Giacomo Mascellani

Sono tre le famiglie ancora alloggiate al residence Alessandra nella zona Ponente di Cesenatico. In questa palazzina situata in via Caboto, nel centro del quartiere, la maggior parte degli affittuari è riuscita a trovare una sistemazione, ma ci sono alcuni nuclei che non vogliono e non hanno intenzione di lasciare l’appartamento.

La sensazione è che sia in atto un chiaro braccio di ferro tra queste persone ed il titolare del residence che è tornato a parlare con i clienti e ha avuto anche un incontro con i carabinieri. Nel frattempo i militari hanno identificato e chiamato in caserma le persone ancora ospitate nel residence. È un ruolo importante, soprattutto per scongiurare eventuali liti ed ulteriori disagi fastidiosi per tutti.

Come spesso accade, dietro la mancanza di un accordo ci sono in ballo delle questioni economiche e dei conti in sospeso. Diversamente non si spiegherebbe il motivo secondo il quale il proprietario avrebbe prima coinvolto una professionista per gestire le ultime riscossioni ed i rapporti con chi abita nel Residence Alessandra, e poi questa persona sia sparita, senza più farsi vedere e senza rispondere al telefono, il cui numero era stato affisso da lei stessa all’interno della palazzina. Ricordiamo che da diversi giorni sono state staccate le utenze del gas e della corrente elettrica, quindi per le tre famiglie che ancora alloggiano, la quotidianità trascorre fra mille disagi, come ci racconta uno degli ospiti:

"È durissima, perchè se torna il freddo non possiamo riscaldarci e in casa dobbiamo usare le candele; per fortuna al bar mi consentono di caricare il telefonino, perchè diversamente saremmo isolati dal mondo. Inoltre non possiamo utilizzare il forno ed i fornelli, quindi almeno una volta al giorno siamo costretti a mangiare fuori, se vogliamo poter consumare almeno un pasto caldo. Questo comporta per noi un grande aumento delle spese, in un momento fra l’altro in cui ci troviamo in grosse difficoltà e tra mille sacrifici stiamo resistendo, per far valere le nostre ragioni e soprattutto i nostri diritti".

Da parte degli affittuari c’è la disponibilità al dialogo, ma chiedono giustamente che vengano rispettati i patti, soprattutto ovviamente quelli pregressi e già messi nero su bianco o quasi: "Abbiamo cercato di parlare con il padrone di casa, ma nel tentare troviamo delle forti resistenze. Lui vuole che noi andiamo via, ma io devo avere almeno la caparra che ho anticipato. Inoltre ho sempre pagato tutto, ma ci sono delle incongruenze e alcune questioni ancora da chiarire, per le quali i carabinieri di Cesenatico ci stanno dando una mano".