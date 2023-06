Tre gattini prigionieri di un tubo di scarico: salvati dall’annegamento

Tre piccoli gattini sono stati salvati grazie all’amore e all’affetto verso gli animali da parte di alcuni volontari, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna. Lo raccontano Giuseppina Crociani e Manuela Gregori, volontarie dell’associazione ‘I Gatti degli Gnomi’, di cui è presidente Delia Fabbri, che assiste e cura le colonie feline del territorio di Bagno, e che fanno anche parte del dinamico gruppo web "Amici degli animali.". Dicono Giuseppina Crociani e Manuela Gregori: "Assieme a Roberta e a Marco Braccini, abbiamo soccorso nell’abitato di San Piero tre gattini, che si erano infilati in un tubo di scarico di una fognatura, da cui purtroppo poi non riuscivano a venire fuori. Fortunatamente qualcuno ha sentito il loro insistente disperato miagolìo ed è accorso subito sul posto. Non riuscendo però a farli risalire e uscire fuori dalla profonda fognatura, sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, il cui aiuto è stato fondamentale. Due gattini sono stati estratti dalla fognatura e stavano bene. Invece il gattino grigio è stato estratto tutto bagnato, freddo, quasi morto, ma dopo tanti amorevoli massaggi cardiaci ora è il più vispo dei tre. Con noi c’era anche Tancredi, un bambino fantastico. A quei micini ha delicatamente dato anche il biberon e li ha asciugati con tanta dolcezza". I tre gattini, presi in cura da Giuseppina Crociani, sono adottabili.

Gilberto Mosconi