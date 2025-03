Tre giorni al santuario di Oropa per 50 persone e don Paolo

Gigi Astolfi e Francesca Torroni hanno organizzato una gita di tre giorni al Santuario di Oropa in provincia di Biella. Vi hanno partecipato 50 persone e fra le tappe ci sono state anche le visite con guida locale alle città di Biella, Vercelli e alla riseria Tenuta Colombara produttrice del famoso Riso Acquerello.

All’ottima organizzazione ha contribuito anche don Paolo Bizzocchi parroco di San Giovanni in Compito e del quartiere Cesare. Il santuario di Oropa è famoso e conosciuto per la presenza della Madonna Nera che risale, come da documenti scritti, al 1200, con successivi ampliamenti ed è uno dei più estesi d’Europa potendo ospitare nella sua grande foresteria a forma quadrata 4-500 pellegrini e si trova a 1200 metri di altezza in mezzo a bellissimi boschi di faggi.

Dice don Paolo Bizzocchi: "Sono stati tre giorni di fraternità e conoscenza gli uni degli altri, di accoglienza e gioia. Non si è trattato della solita scampagnata ma ci siamo conosciuti tra di noi, abbiamo vissuto momenti belli, abbiamo visto cose belle. Il tutto ricordandoci che abbiamo trascorso questi tre giorni nel nome del Signore, anche con la preghiera, per potere scoprire di più il suo amore per tutti noi".

e.p.