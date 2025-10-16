Tre giorni da trascorrere nello Spazio Marte

Arriva anche Davide Toffolo a Cesena a festeggiare il compleanno dello Spazio Marte, centro multiculturale di via Corbari che da tre anni anima la città con eventi e contaminazioni tra musica e arti visive. Il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti sabato sera salirà sul palco con ‘L’ultimo vecchio sulla terra. Remo Remotti, Davide Toffolo’, uno spettacolo che unisce le parole del poeta romano ai disegni e alla voce del ‘cantante mascherato’, in un viaggio nell’immaginario del Novecento tra psicanalisi, arte e libertà. Ai nostalgici sembrerà di tornare all’Officina 49 - indimenticabile e indimenticato locale di via Roncofreddo -, quando Remotti fece tappa a Cesena per l’ultima volta, nel 2004, accolto da quello stesso spirito underground, indipendente e culturalmente vivace che oggi anima lo Spazio Marte.

Da domanii a domenica il ‘CompleMarte’ si celebra con un festival di arti visive e performative che porta in città proposte indipendenti e di nicchia. Si parte domani pomeriggio alle 17 con un incontro con la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, mentre dalle 18 a mezzanotte l’appuntamento è con ‘Pezzi di Provincia’, progetto dedicato alla storia del writing underground in Romagna. Sabato, dalle 16, il fumettista cesenate Denis Medri propone ‘Voci della Resistenza’, un reading disegnato in collaborazione con l’associazione Barbablù. Alle 18.30 Davide Toffolo con il suo omaggio a Remotti, poi alle 20 l’intervento di Paola Bristot, direttrice artistica del Piccolo Festival d’Animazione, che presenta una selezione di corti internazionali. In serata, grazie a Retro Pop Live, concerto degli One Eat One, prima band di musica dance-elettronica composta da persone disabili e normodotate.

Domenica ‘matinée di cinema’ con colazione e poi pranzo curato dalla Trattoria di Ardiano. Alle 16 talk del fumettista Gianluca Costantini con Marianna Tonellato (Apeiron Odv), poi presentazione del podcast ‘Desert Warrior’, prodotto da Spazio Marte e Selvatico Studio, con i quattro autori - giovani migranti - che racconteranno la loro esperienza. Alle 18 Michele Bernardi presenta la mostra ‘Gaza, Mondo: 24 artisti per la Palestina’, con raccolta fondi a favore di Medici senza Frontiere. A seguire proiezione di ‘Playing God’, corto di Studio Croma selezionato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, e performance di danza con Bianca Mangelli e Francesco Romagnoli, seguita dal dj set di Cardinal. Chiusura in bellezza con ‘Cadaveri Spaziali’, la maratona di animazione dal vivo che riunisce 12 artisti per un corto animato a 24 mani. Tutti i giorni performance dei designer Dorothy Gray e proiezioni del Cinemino.

Carlotta Benini