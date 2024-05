Tre giorni di celebrazioni . La festa della Costituzione

Una festa pubblica alla quale può partecipare chi vuole. Perché è così che funziona in Italia dal 1 gennaio 1948, da quando è entrata in vigore la Costituzione: i diritti sono di tutti e uguali per tutti. E’ proprio questo che si festeggerà tra Cesena, Ranchio e Pieve di Rivoschio da venerdì a domenica, in quei luoghi nei quali col sangue sono state scritte pagine di storia che hanno portato alla promulgazione della nostra Carta. Sono diversi gli ospiti attesi: Gianfranco Pasquino, Orlando Piraccini, Officina dell’Arte di Cesena, Raffaele Barbiero, Carlo Sorgi, Alessandro Celli, Gianfranco Miro Gori, Alessandro Pollio Salimbeni, Vladimiro Flamigni e Anna Ghetti.

Si comincerà venerdì alle 18 nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto con la lezione magistrale di Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna. Alle 21, la sala Oscar Alessandri (mura Valzania, 22) ospiterà ‘L’essenziale’ in concerto: parole e musica per celebrare la Costituzione. Per l’occasione sarà proposta una degustazione di Libera Terra.

Sabato la giornata comincerà sempre al palazzo del Ridotto con l’inaugurazione della mostra ‘Prove artistiche di Costituzione/Segni e Colori per la Costituzione italiana’, a cura di Orlando Piraccini e Officina dell’Arte di Cesena. Alla mattinata prenderanno parte anche i 33 artisti coinvolti. Domenica 26 le iniziative si sposteranno invece a Ranchio con, alle 8.30, la partenza della camminata della Memoria e per la pace guidata dal Cai di Cesena. Alle 10 arrivo a Campofiore, dove sarà offerto un piccolo rinfresco. Successivamente si raggiungerà Pieve di Rivoschio. Qui, nel Parco della Resistenza e della Pace si terrà un incontro sull’articolo 11.

Alle 12.15 al ristorante Caselli verrà inaugurata la mostra ‘Esistere’ con le opere di Manuela Campana, Alessandro Ricchi e Anton Roca. Dopo il pranzo (prenotazione obbligatoria) alle 14.45, è prevista la presentazione del volume ‘Lo sguardo dell’altro. Fascismo e colonialismo visti dagli aggrediti di ieri e di oggi’. Alle 16 infine ci sarà il concerto di Anna Ghetti e le canzoni jazz proibite dal fascismo. Per il rientro a Ranchio sarà garantito il servizio navetta. Per tutte le informazioni e per prenotazioni: 0543 28999, istorecofo@gmail.com o 3403206245.