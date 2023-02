Tre giorni di concerti a Cesenatico all’insegna di jazz, soul e blues

Il Noi Lounge Music Club propone tre giorni di concerti. Il locale di Cesenatico, stasera alle 22, ospiterà il live di James Thompson al sassofono, Mecco Guidi alle tastiere e Lele Veronesi alla batteria, con brani ispirati ai grandi successi della musica soul, funk e blues, passando anche per composizioni originali dello stesso trio. È l’occasione per vedere dal vivo tre musicisti di spessore, visto che il grande James Thompson fa parte da anni della line-up di Zucchero, Veronesi ha suonato con Biagio Antonacci, Renato Zero, Gino Paoli, Riccardo Cocciante, Amii Stewart e altri big, mentre Mecco Guidi è il tastierista di Cesare Cremonini e prima ancora ha suonato con Franco Califano e altri artisti.

Domani sera, sempre alle 22, il tema sarà ’Alla ricerca del soul italiano’, con il Bengi Super Soul Trio (nella foto) sul palco, capitanati dal leader dei Ridillo, Daniele Benati chitarra e voce, Claudio Shiffer tromba, chitarra acustica e voce, ed Emiliano Paterlini pianoforte e voce. La formazione proporrà la versione italiana dei grandi successi internazionali, con nuove sonorità, oltre a successi di Mina, Paoli, Celentano, New Trolls, Sergio Caputo, Lucio Battisti e Pino Daniele. Il trio propone dunque un vasto repertorio in una chiave acustica ricca di venature jazz e soul, alternando improvvisazioni e siparietti, per dar vita ad un autentico show.

La musica live continuerà anche domenica, con un appuntamento delle rassegne ’Colazione in Musica’ a partire dalle 9.30 del mattino e l’Aperitivo in Musica dalle 17.30 in poi. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al 328 7723203, o recarsi direttamente al locale.

Giacomo Mascellani