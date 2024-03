Tre giorni di concerti al Noi Lounge

Fabrizio Bosso torna in riviera. L’uomo che è considerata una leggenda vivente nel panorama jazz internazionale, si esibirà dal vivo questa sera alle 21.30 al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, nell’ambito della rassegna Jazzenatico 2024. L’artista terrà un concerto assieme al quartetto dei Blue Moka, per un live che si annuncia ricco di energia e classe capace di sorprendere il pubblico con uno spettacolo all’insegna del groove e del virtuosismo, con richiami alle moderne sonorità del Nu-Jazz e dell’R&B. Sul palco ci sarà una band tutta italiana, capace di trasportare l’ascoltatore nei meandri del sound d’oltreoceano fin dalle prime note. Fabio Nobile direttore artistico del Noi Lounge Music Club, commenta così l’evento: "All’interno del palinsesto inseriamo due volte all’anno quello che per gli amanti del genere è diventato un fiore all’occhiello del territorio, Jazzenatico, ideato ad hoc per il territorio. Sono contenuti in questo format i concerti jazz più significativi di questo periodo, proposti al club". Assieme alla tromba di Fabrizio Bosso, sul palco suoneranno Emiliano Vernizzi al sax, Michele Bianchi alla chitarra, Alberto Gurrisi all’organo e Michele Morari alla batteria. Il biglietto d’ingresso costa 30 euro incluso un drink. È consigliata la prenotazione e gli interessati possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma. Nello stile del club è possibile anche cenare in sala davanti al palco.

Il locale di Cesenatico domani sera ospiterà invece il concerto di Silvia Wakte, per una proposta live centrata sul suo acoustic pop. Sempre nell’ambito di Jazzenatico 2024, sabato sera ci sarà il grande ritorno di Rossana Casale, che a partire dalle 22 si esibirà dal vivo in quintetto, accompagnata dal tenore Carlo Atti, Luigi Bonafede al pianoforte, Alessandro Maiorino al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria. Il biglietto d’ingresso costa 35 euro incluso un drink, per uno spettacolo molto atteso dal pubblico romagnolo, dove la cantante ha molto seguito.

Giacomo Mascellani