Piazza della Libertà si appresta ad accogliere il Mercatino regionale francese con profumi, sapori e colori d’Oltralpe. Dalle 12 di venerdì alle 20 di domenicatante prelibatezze di qualità e tradizione francese popoleranno la piazza e parte di Corso Garibaldi. Oltre ottanta i tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. Per i più golosi dei sapori dolci ci saranno biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, cioccolatini dai gusti raffinati e i dolci preferiti da re ed imperatori: i macarons. Una grande tavolozza di colori sarà rappresentata dallo stand delle spezie e, a completamento dell’offerta enogastronomica, non mancheranno baguettes e croissants appena sfornati nello spazio della Boulangerie. Come nella scorsa edizione, anche quest’anno i visitatori potranno curiosare tra prodotti di artigianato, lavanda, saponi, profumi, tovaglie provenzali. Il Mercatino regionale francese è un evento proposto da un gruppo di operatori commerciali francesi che hanno maturato un’esperienza internazionale in questo settore.

I prodotti legati all’enogastronomia francese rappresentano il cuore del mercatino. Oltre 80 i tipi di formaggio presenti, dal Mont d’Or, con la tipica confezione di legno, al Rocamadour del Midi Pyrénéés, dal Camembert della Normandia, al Brie della Ile de France. Anche i vini sono presentati in oltre 30 varianti, dallo Champagne al Bordeaux fino al Sidro.