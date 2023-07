Tre giorni di musica, cibo e balli ’Fermata Turrito’ è tornata grande

Il Comune di Sarsina, fa un breve riassunto sulla ’tre giorni’ di spettacoli, musica e balli, gastronomia e tanto altro, dell’iniziativa ’Fermata Turrito’, la dinamica località situata a qualche chilometro a sud del capoluogo. Scrive l’Amministrazione comunale: "Un evento, quello legato a ’Fermata Turrito’, che ha coinvolto tanti giovani della nostra Vallata con dell’ottima musica ed un’atmosfera elettrizzante. Un ringraziamento sincero a tutti quelli che si sono impegnati e grazie anche per l’importante donazione fatta al Comune per l’alluvione".

Dopo qualche anno di stop dovuto alla pandemia, anche lo Staff al completo di ’Fermata Turrito’ (nella foto) esprime la propria soddisfazione, condensata, in esordio, con l’espressione dialettale ’L’è steda la volta bòna!!’, proseguendo poi così: "Finalmente, dopo anni in cui non è stato facile per nessuno, anni in cui abbiamo dovuto rimandare per far fronte a problematiche di forza maggiore, finalmente dopo le recenti alluvioni e frane, per cui abbiamo purtroppo rimandato ancora, ’Finalmente ...è stato davvero bellissimo tornare a vedervi sorridere a ’Fermata Turrito’. Oltre a ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione, i responsabili di ’Fermata Turrito’ aggiungono, fra l’altro: "Tornare ad ascoltare musica live insieme, a ballare insieme, a mangiare e bere con tutti voi! Ci mancavate tanto e ci mancava la vostra voglia di essere con noi. Ci mancava il week-end sotto lo stand gastronomico, ci mancava la cena a tema, ci mancava il sound check pre live. Tornare a dare un senso all’organizzazione, alla preparazione, a suon di musica live per un week end di festa insieme ci fa dire davvero "Finalmente!"

g.m.