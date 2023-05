Tre giorni per scoprire le vele tradizionali

La città di Cesenatico e il Museo della Marineria, sono al centro di un progetto internazionale di grande spessore culturale. Per tre giorni il porto canale leonardesco avrà i riflettori puntati per un importante evento dedicato alle barche tradizionali dell’Adriatico, che sono un patrimonio da salvare e da valorizzare per l’interesse storico ed anche per il turismo. La ’Festa della vela al terzo della Romagna’ è un evento organizzato nell’ambito di Adripromtur, il progetto europeo tra Italia e Croazia, finalizzato proprio alla promozione e allo sviluppo delle potenzialità di una forma di turismo culturale e sostenibile, legato alle barche tradizionali e ai piccoli porti storici.

Da domani a domenica, il Museo della Marineria proporrà una serie di opportunità per conoscere la vela al terzo - quelle colorate e trapezoidali tipiche delle barche storiche - e le barche tradizionali della Romagna e dell’Adriatico. In via Armellini sul porto verranno presentati su un grande schermo i filmati dedicati alla vela al terzo e alle attività del Museo della Marineria e del gruppo dei proprietari di barche tradizionali di Cesenatico, per conservare e trasmettere questo importante patrimonio culturale materiale e immateriale. Si potrà assistere al carenaggio di una barca con il metodo tradizionale dello sbandamento e ci saranno dimostrazioni di tintura delle vele al terzo, nodi e lavori marinareschi, riparazione delle reti, venerdì dalle 10 a alle 12 e sabato dalle 15 alle 17; inoltre sarà esposta la ’battana’ Vanessa, la barca protagonista del recente film Disney ’Rosaline’. Nel padiglione interno del museo saranno inaugurate nuove installazioni multimediali realizzate con il contributo europeo Flag, che presentano la realtà attuale del mondo della pesca con interviste a pescatori, tecniche di pesca, e la gastronomia di pesce; nelle sale espositive, invece, sarà allestita una mostra fotografica sulla vela al terzo. Sabato pomeriggio al museo e sabato mattina alla Biblioteca comunale si svolgeranno attività didattiche gratuite e letture alla scoperta di libri e avventure di mare. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0547 79205 o inviare una mail a [email protected] Le vele al terzo animeranno il porto canale, con sfilate lungo il porto venerdì alle 14.30 e sabato alle 11.30. Sabato sarà presente a Cesenatico anche la motovedetta d’altura CP274 della Guardia Costiera, proveniente da Ravenna. E sempre sabato, alle 17.30, alla sala convegni del Museo della Marineria, verrà presentato il libro di Roberto Petrucci ’Bussando ai porti’, guida al turismo nautico nei porti di Romagna e Marche.